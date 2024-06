Belle Silva, esposa de Thiago Silva, conta que ela irá morar na Inglaterra e seu marido no Brasil

Genteee, a esposa do jogador Thiago Silva, Belle Silva apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (31) para acalmar o coração dos seguidores sobre como ficará seu casamento com o retorno do jogador ao time do Fluminense. O atleta e a família vivem fora do Brasil há mais de uma década e desde 2020, eles estão morando em Londres com os filhos, por causa da carreira de Silva, que jogava no Chelsea.

Nos stories do Instagram, ela comentou sobre a estreia do marido no time carioca e deixou claro que mesmo com Thiago retornando ao Brasil, ela e os filhos do casal, Isago, de 15, e Iago, de 13, continuarão morando na Inglaterra. Resumindo, eles viveram um casamento de ponte-aérea. “Eu e as crianças vamos, sim. Para quem está perguntando se a gente vai, claro que nós vamos. Só que já vai começar essa coisa de vida louca de ponte-aérea”, começa.

“A gente vai no dia 6 e volta no dia 9, e a escola acabando aqui no fim do mês a gente vai para o Brasil de férias e volta logo também, porque o Isago já tem compromisso com o clube em julho”. O primogênito é atleta do Chelsea. Em seguida, ela continua: “Mas isso é papo para depois, só sei que estaremos juntos agora no dia 6, dia 7 e no dia 17 de julho, que será a possível data de estreia do Thiago. E seja qual for a data estaremos também”.

A esposa do jogador contou alguns detalhes da dinâmica que a família vai adotar com essa mudança de rotina. “Sobre as inúmeras perguntas se eu e os meninos voltaremos a morar no Brasil: não, eu e os meninos ficaremos aqui em Londres, ficaremos nessa ponte-aérea. Farei questão dos dias que os meninos tiverem disponíveis levá-los ao brasil, mesmo que seja rápido”.

Isabelle é casada com o jogador de futebol Thiago Silva há 20 anos. Natural do Rio de Janeiro, eles se casaram bem jovens, ela com 17 e ele com 19 anos. Teve seus filhos quando tinha 21 e 23 anos, respectivamente. Já revelou em entrevista para Antonia Fontenelle que quando o marido foi jogar no exterior levou um tempo para se adaptar à nova realidade.