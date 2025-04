 BBB 25: Renata, Vitória Strada e Vinicius formam o 16º paredão da edição

A casa mais vigiada do Brasil está em clima de tensão! Nesta sexta-feira (11), foi formado o 16º paredão do BBB 25, da TV Globo. Estão na berlinda os participantes Renata, Vitória Strada e Vinicius, e um deles deixará o reality no próximo domingo (13).

A noite começou com Renata automaticamente emparedada após a última prova do líder. O anjo da semana, Vinicius, deu a imunidade para Delma, livrando a aliada de qualquer risco na rodada.

Na sequência, o líder João Pedro indicou diretamente Vitória Strada ao paredão. Em sua justificativa, afirmou que precisava tomar uma atitude estratégica para garantir sua permanência no jogo.

Por fim, os participantes votaram no confessionário, e o mais votado pela casa foi Vinicius, completando assim o trio que disputa a permanência no programa.

Agora, o público decide: quem deve sair do BBB 25? A eliminação acontece ao vivo, neste domingo (13), com apresentação de Tadeu Schmidt.