BBB 23: Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves. Quem sai?

Berlinda do reality da Globo foi formada com os votos da casa e do líder

Depois que Cezar Black atendeu o Big Fone e se livrou de ir para o paredão podem ver que a nova berlinda ficou na conta das meninas. Sarah Aline, Domitila Barros e Key Alves vão disputar sua permanência no reality por mais uma semana. Para sorte de Black, que estava indicado ao paredão por Guimê, o Big Fone tocou e ele conseguiu atender, se livrando da berlinda semanal. Resta saber quem vai ficar mais uma semana no jogo. Eu já fiz as minhas apostas. E vocês?