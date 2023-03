BBB 23: Larissa sai do reality, atende fãs e recebe Alface

Internautas receberam a musa na saída do reality e não deixaram de notar que a sister estava bem sorridente e tirou fotos com todos de forma organizada

Vídeo no Tik Tok mostrou que a musa calçou as sandálias da humildade e atendeu todos os fãs na saída da Globo. Não podemos deixar de notar que ela estava bem sorridente e mostrou que nasceu para a vida de famosa, atendendo a todos com carisma, mesmo na hora que recebeu o alface como brincadeira em referência a um participante do BBB.

“Deixa eu te falar, nunca vais tu vai esquecer o Alface na sua vida, né mulher? Arrasa!”, disse o internauta.

Como de fato, ela nunca mais vai esquecer Alface, com quem afirmou o seu pé de guerra na última semana de permanência no reality da Globo.