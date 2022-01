Renato pede o divórcio e Barbara entrega ele pra polícia!

Um Lugar ao Sol está babado e confusão pessoal. Renato (Cauã Reymond) pedirá o divórcio para Bárbara (Alinne Moraes) e a vilã ficará furiosa.

O triângulo Bàrbara, Renato e Lara está pegando fogo minha gente. A vilã não quer o divórcio e se vingará do boy!

Um Lugar ao Sol está babado e confusão pessoal. Renato (Cauã Reymond) pedirá o divórcio para Bárbara (Alinne Moraes) e a vilã ficará toda trabalhada no ódio e no desespero ao saber a da intenção do marido.

Renato na verdade, já está vivendo um romance com Lara (Andreia Horta) e por este motivo quer largar Bárbara para viver seus conto de fadas, mas não será assim tão fácil e vocês nem imaginam o que ela fará num momento de surto!

Bárbara contará para suas irmãs Rebeca (Andréa Beltrão) e Nicole (Ana Baird) um segredo de seu marido. Da viagem que fizeram para para o exterior e que nela, Renato atropelou e matou um homem. O protagonista, na ocasião, não prestou socorro e fugiu. Elas ficarão horrorizadas com a revelação.

Mas não para por aí, a vilã também pedirá a Renato uma quantia absurda de dinheiro como indenização pelo divórcio. Ele pagará mas não adiantará muito, porque ela quer é ver o circo pegando fogo!

E para finalizar, Bárbara entregará Renato à polícia! Vingativa ela!