Bárbara Evans celebra evolução em quadro de saúde do filho: “Voltou a sorrir”

Bárbara Evans apareceu nas redes sociais para falar sobre um de seus filhos gêmeos. O pequeno está internado na UTI há uma semana para tratar uma bronquite e ela disse que ele já não está mais sedado, explicando que não é mais preciso o uso de soda para ele se alimentar.

“Boas notícias por aqui. No começo do dia, já tiraram o pouco de sedativo que ele estava, porque ele precisava voltar a mamar e com sedativo não dá para mamar. No começo foi bem difícil, porque ele ficou bem agitado, mas ele mamou e deu tudo certo. A gente conseguiu tirar a sonda. Ele está sem sonda, mamando normal, e sem nenhum tipo de sedação”, declarou a filha de Monique Evans.

“Voltou a sorrir. já está bem mais ativo, está uma criança coradinha, está brincando, não quer mais ficar deitado, só quer saber de colo. Hoje, ele deu um show na gente, pedi até para colocar roupinha na UTI porque lá é muito frio, e ele não fica coberto de jeito nenhum, ele grita. Assim é que bom, está mostrando que ele está voltando ao normal dele”, completou. Em seguida, a influenciadora digital explicou que os médicos já começaram a diminuir o fluxo de ventilação da respiração mecânica.

“Hoje foi um dia maravilhoso, voltei a ver vida no meu filho. Foi um dia muito bom para o meu coração, estou muito feliz. Ver o meu filho sorrindo, ao mesmo tempo que fico muito feliz, fico mal, porque olho a minha volta e vejo a quantidade de criança e de família triste”, desabafou ela.