Barbara culpa Jade por ranço de Arthur Aguiar. Oi?

A loirinha já começou a elogiar Arthur, fazer as pazes com Douglas e falar mal da “amiga” Jade

A máscara de Barbara não caiu, desabou! Nesta madrugada, (9), depois de Arthur Aguiar e Douglas permanecerem no reality show, a sister já começou a recalcular rota. Inclusive, colocando toda a culpa em Jade.

Em conversa no quarto Lollipop, como sempre, a modelo comentou com Eliezer que Arthur não era sua opção de voto e que só se tornou depois que Jade começou a contar coisas dele para ela. Dona Geralda já dizia no ‘BBB17’: “DEIXA DE SER FALSA, MININA”. Lembrando que quem começou com o papo sobre o ator foi ela e Lais. E ainda disse que depois da votação, Arthur está mais “leve” e mudou de comportamento. Depois que fica é assim que pensa mesmo, Babi!

jade não tava no quarto na hora pic.twitter.com/rFFZwayL1E — bre (@brecoments) February 9, 2022

Em seguida, conversou com Douglas, pediu desculpas pelo voto e que espera que daqui para frente tenham uma boa relação, selando a paz com um abraço. Douglas, não foi para isso que o Brasil te deixou e nem Tadeu Schmidt fez aquele discurso que acorda mais a pessoa do que café.

Mais tarde, no quarto do Líder, junto com Jade e Lais, Barbara disse que a líder teria que vetar Arthur da ‘Prova do Líder’, sendo confirmado pela influenciadora. E ainda deu o nome de Douglas como segunda opção — mas é muito falsa né? — e que botaria Acerola novamente no paredão. E Jade disse que não vetaria o ator de jeito nenhum. Lais já veio com um plano de temporada da extinta ‘Malhação’, de Jade se infiltrar no grupo dos meninos [DG, Paulo André, Tiago, Arthur e Scooby] para pegar informações. A irmã de Léo Picon disse que não era leve e trás. Ai sinceramente…

a Barbara insinuando que a Jade tem que conseguir informações com o PA, e a Jade falando que ela não é leva e trás.



Agora eu entendi pq a Barbara queria que a Jade fizesse dupla com ele, e é tão a favor deles ficarem 🙃pic.twitter.com/lGWDuS2OFP — vic picon 🌩️ (@todeboafodase) February 9, 2022