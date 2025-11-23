Band e HBO Max fecham acordo e colocam “Romaria”, de Jayme Monjardim, em pré-produção

“Amores, eu estou simplesmente em êxtase! Já peguei meu celular cravejado de brilho para ligar imediatamente para o meu amado Jonny Saad, porque um acontecimento desses merece parabéns de joias e holofotes e já estou preparando meu WhatsApp para o Luís Duran, da HBO, porque notícia grandiosa a gente celebra com quem faz história , a Band e a HBO Max oficializaram uma parceria considerada um dos movimentos mais ousados do audiovisual brasileiro recente: a produção conjunta da novela “Romaria”, dirigida por Jayme Monjardim. O acordo destrava um projeto que estava parado por questões orçamentárias e marca um alinhamento raro entre TV aberta e plataforma de streaming, causando impacto imediato no mercado.

A obra, escrita por Leticia Wierzchowski — autora de A Casa das Sete Mulheres —, terá cerca de 81 capítulos e já estava finalizada no papel, aguardando apenas viabilização financeira. Com o novo arranjo, a novela entra oficialmente na fase de pré-produção, com equipes mobilizadas para planejamento, estruturação e definição técnica.

Monjardim visitou possíveis locações na Paraíba, especialmente em João Pessoa e Cabaceiras, que devem servir de cenário central. A recém-inaugurada Cidade da Imagem (CDI) está prevista para funcionar como base operacional da produção. Em vídeo publicado nas redes sociais, o diretor declarou:

“A vida é uma romaria, cheia de escolhas, fé e encontros. É essa essência que queremos trazer à novela”.

A trama acompanha cinco irmãos separados na infância e espalhados pelo Brasil. O reencontro deles é motivado por um último pedido da mãe, feito em leito de morte. A narrativa incorpora elementos de fé, família e devoção à Nossa Senhora Aparecida, que atravessa todo o enredo.

A parceria entre Band e HBO Max é vista por executivos como uma movimentação estratégica que altera o mapa de produção de teledramaturgia no país. O folhetim chegou a ter previsão de estreia em outubro de 2025, mas o cronograma será reavaliado após o impasse que suspendeu o projeto no passado.

Após sua saída da Globo em 2024, Monjardim passou a atuar exclusivamente por meio de sua própria produtora, responsável por viabilizar Romaria e conduzir a negociação com as duas empresas. A expectativa interna é que a novela se torne um dos principais lançamentos nacionais quando entrar em produção.