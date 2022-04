As 10 mais enlouquecidas do Baile da Vogue

Confira a lista das 10 personalidades mais bem vestidas para o Baile que aconteceu na noite de ontem (19) no Rio

Abre alas que chegaram as 10 musas do Baile da Vogue que mais arrasaram no tema da ‘Brasilidade Fantástica’. Escolhi todas as produções a dedo e quem ficou de fora, pode caprichar mais para ano que vem fazer parte da minha lista. Aloca.

Sabrina Sato

Se alguém ainda acha possível superar a apresentadora nas produções, boa sorte. A musa entrega e dessa vez não foi diferente. Seu look demorou 4 meses para ficar pronto e foi produzido pelo estilista Kevin Germanier, pensado juntamente com seu personal de estilo Pedro Sales.

O look era todo produzido por miçangas coloridas que são provenientes de materiais recicláveis, à frente do seu tempo, né? Coisa de Sabrina que faz a gente ficar babando do lado de cá.

Juliette

Quem te viu, quem te vê, hein, Ju! Acho que o personal de Juliana Paes, Yan Acioli, tem feito um trabalho incrível e transformado a ex-BBB em um ícone de moda, porque beleza ela já entrega.

A musa estava vestida de mandacaru, cacto. Isso mesmo, e a produção ficou impecável pelas mãos do estilista Guerreiro Cavaleiro, que produziu um vestido verde belíssimo para a noite de festa.

Telminha

África is the new Brazil? Não sou capaz de opinar, mas sei que Thelminha arrasou no look e trouxe a África inteira para dentro do Copacabana Palace ao desfilar toda em dourado no tapete vermelho da Vogue.

“O poder feminino através das cores de Oxum”, escreveu a médica em legenda que mostra detalhes da sua produção para a noite. Amei o volume todo, a referência e a beleza. Isso só podia ser obra do Yan Acioli.

Flávia Alessandra

Tem como falar do Brasil e não lembrar da nossa eterna rainha Hebe Camargo? JAMAIS! Por isso, o cargo de homenagem para a musa ficou nas costas de Flávia Alessandra.

A atriz escolheu um dos modelos mais icônicos da apresentadora para passar pelo tapete vermelho do baile. E se você está pensando que o modelo foi inspirado nela, você se engana, porque o vestido era especialmente do acervo da Hebe. Chocados?

Livia Nunes

A nova geração de blogueiras fashion chegou chegando no Baile da Vogue desse ano, e Lívia é uma das personalidades que melhor representa a classe. A musa investiu em um macacão com transparências e muita cor.

Além das cores, plumas e linhas fizeram parte da produção exótica que trouxe um ‘Brasil fantástico’ pelo olhar da nova geração. Arrasou, inclusive amei o cabelo colorido que deu um toque todo especial.

Camila Queiroz

Angel pra que te quero! Camila Queiroz investiu no brilho, plumas e roxo para curtir o Baile da Vogue em grande estilo. A ‘Brasilidade Fantástica’ da atriz foi demonstrada com muito luxo e brilho.

“Mas quer saber o que aprendi? Não podemos jamais apagar o nosso brilho, celebrar o que nos torna únicas e abraçar nossas vulnerabilidades”, escreveu a musa na legenda do post que mostrava ao look.

Larissa Manoela

Temos arara azul, sim senhor! Acho que todo Baile da Vogue sempre terá alguém de borboleta ou arara, não importa qual tema seja. Aloca. Larissa Manoela botou as asinhas de fora e foi toda trabalhada no azul royal.

O macacão da gata era todo bordado em miçangas e vidrilhos e trazia um esplendor lindo nas costas todo aberto em azul. Invejosos dirão que está parecendo um pavão, mas eu foco na arara. Estava linda!

Gaby Amarantos

Roi, bombom de coco, né? Não, Gaby Amarantos arrasando no metalizado verde e volumes mil. A morena apostou no verde bandeira para representar não só uma brasilidade, mas diversas.

Verde da bandeira, verde das matas, das pinturas de Tarsila e Malfati e de Macunaíma, a gata mostrou que sabe trazer referência para um look, causando o impacto que o nome Vogue pede.

Deborah Secco

Direto do São Paulo Fashion Week para o tapete vermelho Vogue. Deborah Secco escolheu um vestido bárbaro da Meninos Rei para mostrar sua ‘Brasilidade Fantástica’. O vestido trazia diversas cores e formas geométricas em referência às matrizes africanas.

A grife baiana conquistou a moda, e muito mais que isso, nosso coração com peças tão lindas e cheias de representatividade.

Camilla de Lucca

Por último e não menos importante, Camilla de Lucas com seu look de EVA. Isso mesmo que vocês leram, E-V-A! A gata apostou nas referências ecológicas e sustentáveis, como Sabrina, e se jogou em uma pegada totalmente nova e diferente de tudo que já vimos.

O look foi feito pelo estilista Filipe Dias, e Camilla quis mostrar o poder que o brasileiro tem de transformar um material tão simples em algo tão nobre. “ Uma proposta para mostrar a qualidade da criatividade dos profissionais brasileiros. Ficou uma obra de arte!”, escreveu.