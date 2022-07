Baco Exu do Blues fala sobre treta com Ret: “Você é ruim, nunca vou fazer feat com você”

Em entrevista, Baco falou sobre a faixa que tirou do ar e disse que não foi por causa de Filipe

Por onde eu começo? Essa é uma das tretas confusas do mundo dos famosos. Baco Exu do Blues disse em entrevista que tem uma treta com Filipe Ret diante a uma música que já saiu do ar por escolha do próprio cantor. Em entrevista o cantor ainda pediu para que o rapper parasse de procurar sua assessoria de imprensa.

“Acho que eu usei dois termos que eu não deveria ter usado na letra e eu já cansei de falar sobre isso, não preciso repetir, esse é o motivo que eu tirei do ar, tem rapper cuzão falando que eu tirei por causa dele, não foi por causa de você, nunca seria, você é ruim e nunca vou fazer feat com você, para de mandar mensagem para meu assessor de imprensa”, disse.

A faixa em questão onde Exu do Blues ataca Filipe foi acusada de transfobia por causa da letra. “Não é comendo traveco que se vira fenômeno (Ronaldo), alguém avisa pro Ret”, dizia o trecho em questão.

Ret ainda teve a chance de responder em música, quando participou da Poesia Acústica 9. “Tô deixando que os bobos se queimem. E os que tentaram falar, um tirou o som do ar…”, cantava Filipe.

Claro que Blues não citou o nome de Filipe na entrevista, mas a gente já entendeu que essa treta de tempos tomou um novo ar.