Babu revela desejo em se envolver com a política: “Eu sou fruto da política social”

Amores, recentemente o ator e ex-BBB Babu Santana concedeu uma entrevista ao site Heloísa Tolipan, onde, durante o bate-papo ele revelou o seu desejo de se envolver mais com algumas questões sociais, o que acabou resultando em um possível envolvimento com a política.

“Até porque sou fruto da política social. Minha mãe ia trabalhar e eu ia para o ‘Nós do Morro’ estudar teatro. Por isso, tenho uma vontade imensa de me inserir nesse campo político para contribuir com os meus”, iniciou Babu, que continuou: “Onde se mudam as regras? É na política. Penso muito nisso, aproveitando a reflexão que a arte trouxe para a minha vida. E tem que ser para a fazer a diferença. Lutar pela favela é meu objetivo. Como cidadão, como ator, e por quê, não, na política?”.

Por fim, o ator instaurou um mistério sobre ter recebido propostas para se candidatar a um cargo político.

“Temos, temos… na hora certa vou falar sobre isso. Não tenho medo do jogo duro na política, no embate direto não espero flores. Tudo isso é muito mais sobre um cara preto, favelado, estar ali”, disse ele. “É a ocupação de espaços que nossos corpos não ocupavam antes. E isso tem reflexo nas novas gerações”, finalizou o ex-BBB.