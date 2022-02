BA-BA-DO! Maira Cardi invade live de Leo Picon e manda apagar publicação!

Era apenas uma terça-feira de eliminação no programa, mas se tornou um babado!

Nesta terça-feira, (8), durante uma live de Léo Picon, a influenciadora Maira Cardi deu uma de Naiara de Fátima Azevedo e roubou a cena! Ela simplesmente invadiu a live já prometendo processo contra equipe de Jade Picon por acusar Arthur de doença psicológica.





Isso mesmo, leitor(a)! É que mais cedo, o perfil de Jade Picon fez um post em parceria com a psicanalista Manuela Xavier, que tem mania de se meter onde não é chamada, onde acusava Arthur Aguiar de Gaslighting — é um termo em inglês que define uma forma de abuso psicológico no qual o abusador distorce informações para lhe favorecer, fazendo com que a vítima duvide de si mesma ou da própria percepção sobre algo — e Manipulação Psicológica. Como se Jade tivesse percebido a forma de Arthur ganhar as pessoas. Lembrando que essa acusação é crime!

A Maira agora na live com o irmão da Jade, o Leo Picon. 🗣 #BBB22pic.twitter.com/g2vzjFRWiO — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 9, 2022

Então, a influenciadora pediu a Léo que apagasse a publicação e que seus advogados estavam atentos a situação. O empresário disse que nada tinha a ver com a equipe de Jade, mas que passaria o recado. E que, inclusive, compartilhou o post em seus stories (@leopicon) sem saber o que significava e nem que era crime. Segundo Cardi, Jade estaria cometendo dois crimes: infringindo contrato da Globo, porque não se pode falar sobre outro participante nas redes sociais dos participantes; e acusação de doença psicológica.





Depois, os dois riram da situação, já que Léo levou tudo numa boa e Maira se divertiu com ele. Por fim, marcaram um almoço hoje, (9), em São Paulo. Pelo jeito até aqui fora tudo é levado numa boa esse ano né?

maira falando pro léo que o post no instagram da jade pode dar processo e no final de bônus ela convidando ele pra almoçar na casa dela pic.twitter.com/rV1fuEA2Uf — bre (@brecoments) February 9, 2022