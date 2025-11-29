Avianca suspende voos para a Venezuela e passageiros entram em alerta

Segura essa turbulência, meu amor, porque a Avianca acaba de anunciar que suspendeu TODOS os voos para e a partir da Venezuela, seguindo uma determinação do INAC.

E sim: o bapho é grande, o impacto é real e o susto pegou milhares de passageiros de surpresa.

A companhia, que sempre faz a elegante com suas conexões internacionais, agora precisou puxar o freio de mão. E, para não deixar ninguém desamparado na pista, soltou as alternativas para os clientes que já tinham reservas confirmadas.

O que a Avianca está oferecendo (anota, porque é importante):

a) Passageiros viajando Bogotá–Caracas–Bogotá, sem conexões:

Reembolso proativo. Sim, querida, o dinheiro volta sem drama.

Passageiros com conexões no mesmo bilhete:

Reembolso do trecho da Venezuela ou até do bilhete completo, dependendo do caso.

O famoso: vamos resolver isso sem choro nem vela.

Possibilidade de viajar para/por Cúcuta com condições especiais:

Uma rota alternativa pra quem REALMENTE precisa chegar lá, com jeitinho e remanejamento.

A Avianca fez questão de dizer que continua comprometida com a segurança e a história de mais de 106 anos conectando pessoas, culturas e um mundo de destinos.

Só que, com a situação atual da Venezuela, a empresa preferiu ser cautelosa e cá entre nós, não se brinca com segurança nem em voo low-cost, imagina numa operação internacional!

Em nota, a companhia deixou claro que acredita numa evolução positiva da conectividade aérea venezuelana e que pretende retomar as operações assim que for seguro, possível e permitido.

Ou seja:

Não é adeus. É um “segura que a gente volta quando der”.