Atual namorado de Val Marchiori fala sobre denúncias de Thiago Castilho: “Muita resiliência, estamos juntos!”

O atual namorado de Val Marchiori não deixou de prestar apoio para sua amada. O advogado Amilton Augusto fez uma declaração para a empresária após as denúncias do seu ex, Thiago Castilho, diante de violência doméstica.

“Os desafios da vida foram feitos para serem ultrapassados e você é uma mulher extraordinária e de muita resiliência. Estamos juntos sempre! Amo você!”, escreveu Amilton numa publicação no Instagram da socialite em que ela agradece o apoio dos filhos. Val também agradeceu o cuidado do namorado: “Obrigada, amor. Sou grata a Deus em primeiro lugar por ter você na minha vida hoje e para sempre. Te amo”, escreveu.

O novo namorado foi anunciado dois meses após ela terminar sua relação com o ex-marido. “Nunca tive dúvidas que você chegaria. Nos meus sonhos mais intensos, sonhava com você, com cada detalhe, com cada momento.Vivi cada dia sabendo que chegaria o dia de nos reencontrarmos. Mais uma vez tive a prova de que Deus me surpreende todos os dias. Você é meu maior presente, com gosto de novidade e de reencontro. Hoje sonho com o que ainda viveremos e você faz parte de todos os meus dias, presente e futuro! Te amo”, escreveu ela na legenda do post de imagens românticas dos dois.