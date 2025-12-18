Atriz do Teste de Fidelidade diz que a musculação aumentou sua libido: “Sexo diariamente”

Amores, para tudo! Foi querendo transformar o corpo que Thalita Souza passou praticar musculação com mais frequência e intensidade. O resultado não veio apenas na estética. A atriz do Teste de Fidelidade revela que sua libido aumentou consideravelmente.

“Musculação melhora também a saúde, não é apenas estética. Manter a massa muscular é fundamental. Mas não sabia que aumentava a libido. Agora, sexo tem que ser diariamente. Ainda é mais duradoura a relação”, relata.

Thalita Souza pesquisa estudos sobre testosterona e o impacto dos exercícios de força. Foto: divulgação

A influenciadora conta que depois que notou o aumento do apetite sexual pesquisou sobre o tema. Há estudos que comprovam que a musculação aumenta a produção de testosterona. Esse hormônio é importante na regulação da libido de ambos os sexos. Também diminui o tempo os exercícios de alta intensidade. Eles são importantes para manter a saúde e aumentar a longevidade. Mas em excesso podem diminuir a libido.

Thalita celebra descoberta de que a rotina na academia turbinou sua vida íntima. Foto: divulgação

“Tudo que eu já havia feito para ganhar massa muscular tem comprovação científica que interfere para o aumento ou diminuição da testosterona. Achei sensacional”, conclui Thalita.