Astro de Grey’s Anatomy é diagnosticado com doença degenerativa rara, mas seguirá trabalhando

Gentee, estou aqui no shopping olhando alguns ovos de pascoa artesanal para presentear amigos e familiares, quando minha amiga do Leme me mandou um áudio falando sobre o Doutor Mark de Grey’s Anatomy.

Acontece que o ator Eric Dane revelou na quinta-feira (10) que recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig. Essa condição afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva.

Em entrevista à ‘People’, Dane afirmou que vai continuar trabalhando normalmente e, em breve, ele começará a gravar a terceira temporada da série ‘Euphoria’, da MAX. O artista que está sendo apoiado pela família e pediu para que o público respeitasse o momento delicado. Ele é casado com a atriz Rebecca Gayheart, com quem tem dois filhos.

“Fui diagnosticado com ELA (esclerose lateral amiotrófica). Sou grato por ter minha querida família ao meu lado enquanto navegamos por este próximo capítulo. Sinto-me privilegiado por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de Euphoria na próxima semana. Peço gentilmente que deem privacidade à minha família e a mim durante este período”, declarou o famoso.

Antes de interpretar Cal Jacobs na série Euphoria, da MAX, Eric Dane participou de outras produções de destaque na TV. Ele interpretou Jason Dean em Charmed, da WB, mas ficou conhecido pelo papel de Mark Sloan em Grey’s Anatomy.

A esclerose lateral amiotrófica afeta os neurônios responsáveis pelos movimentos do corpo e pode levar a paralisia motora irreversível, causando incapacidade de se movimentar, falar e até mesmo respirar. A doença é a mesma que o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018) foi diagnosticado aos 21 anos.