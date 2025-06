Astro da NBA usará jatinho de Neymar para assistir à Seleção Brasileira em São Paulo

Gente, estava dirigindo meu Porsche branco perolado pelas ruas do Leblon, eis que me deparo com os últimos preparativos para a reabertura de uma quadra mega badalada. Ao descer do carro para dar uma espiadinha no local, me contaram que um astro do basquete mundial será homenageado na cerimônia de reativação. Amores, não sei vocês, mas eu não perco esse evento por nada!

Bem, de acordo com informações do portal Lance!, o astro grego da NBA, Giannis Antetokounmpo, de 30 anos, vai desembarcar no Brasil pela primeira vez e contará com a ajuda de Neymar Jr., de 33 anos, para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira na próxima terça-feira (10), em São Paulo.

Acompanhado da família, Leblon será o primeiro destino do jogador de basquete em terras brasileiras. Giannis será homenageado na reabertura da quadra da Praça Cláudio Coutinho, zona sul do Rio. O craque terá sua imagem gravada no solo do espaço esportivo pelo artista Neto 78.

E na terça (10), o atleta grego vai contar com a ajuda de Neymar, que vai lhe emprestar o jatinho luxuoso, para fazer a ponte aérea Rio-SP e assistir Brasil e Paraguai, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, realizada na Neo Química Arena, São Paulo.

O jogo será o primeiro do técnico italiano Carlo Ancelotti comandando a Seleção Canarinho no Brasil.

Meu bem, já me encontro ansiosa para cruzar caminhos com Giannis em meu amado Leblon.