Assumidos? Jade Picon publicou uma foto de mãos dadas com André Lamoglia

Genteee, estou aqui deitada no meu quarto enrolada no meu edredon felpudo favorito, eis que me deparo com uma postagem de dona Jade Picon no Instagram que se tornou o assunto mais comentado das redes sociais.

A influenciadora está aproveitando uma viagem especial ao Peru! Neste sábado (31), a gata compartilhou alguns cliques no país latino e publicou sua primeira foto ao lado de André Lamoglia, que vem sendo apontado como seu affair, de mãos dadas. Acho que esse registro confirma o relacionamento deles, será que eles decidiram assumiram por causa da proximidade do Dia dos Namorados ou é uma mera coincidência??

Em março deste ano, André chegou a publicar uma foto junto da influencer, mas apagou depois da repercussão. Com a publicação feita por Jade, seus seguidores foram à loucura ao verem a foto do casal. “Do nada passando para o lado e PÁ, desse jeito, Jade?”, comentou uma seguidora. . “Chocada que assumiu no dump”, afirmou outra. “Que casal maravilhoso”, admirou uma fã. Além disso, o perfil da Aura Beauty, marca de beleza da atriz, também comentou na publicação. “E não é que o amor realmente está no ar?!”

Os atores, que negaram anteriormente a relação amorosa, foram clicados inúmeras vezes juntinhos no Rio de Janeiro, sempre em clima de romance. Jade e André se conhecem desde 2022 e já foram alvos de rumores de namoro em 2023 e voltaram a ser vistos juntos no fim de 2024.