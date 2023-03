Assumidamente de direita: Key Alves não cita Lula em BBB do México

Participante do BBB foi para o ‘La Casa de Los Famosos’, no México, preferiu evitar o conflito com os colegas e não fez citação de Bolsonaro, nem para um, nem para o outro

Key Alves chegou a levantar da mesa quando os seus novos amigos de reality falaram no nome do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A influenciadora desconversou sobre o assunto e mostrou que não vai falar de política, evidenciando o seu lado: direita. “E como é Lula?”, disse um participante. “Vamos mudar de assunto”, ela respondeu. Em seguida, a jogadora se levantou da mesa e foi pegar um lanche. Ela ainda finalizou quando ressaltaram a pergunta: “Ai, eu não quero falar sobre isso. No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha acabam com você”, disparou.