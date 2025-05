Às vésperas do Dia das Mães, Viviane Araújo leva família para curtir atrações do Beach Park, no Ceará

Gente, fiquei sabendo que o clima de celebração materna já chegou para minha íntima Vivi Araújo. Amores, para vocês terem noção, a diva está aproveitando as férias, merecidíssimas, para curtir as principais atrações de um parque aquático com a família. Adorei e vou aderir!

Bem, parece que a atriz e influenciadora Viviane Araújo resolveu antecipar as celebrações do Dia das Mães. A artista aproveitou as férias para levar família e amigos para curtir as principais atrações do Beach Park, no Ceará.

“Venho aqui desde que meu filho tinha cinco meses e sempre é um grande momento para nós, uma viagem que ele espera muito. Como mãe, não tem sentimento melhor do que ver a alegria do meu filho quando ele chega aqui, o quanto ele se diverte nas diferentes atrações, sempre há algo novo que deixa ele encantando”, comentou a atriz.

Durante a viagem, a família ficou hospedada no Acqua Beach Park Resort e visitou o Parque Arvorar, lugar que se destaca pelo contato íntimo entre turistas e a natureza.

“Esse ano, vim para o destino para comemorar antecipadamente o Dia das Mães, descansar depois das gravações e aproveitar um tempo de qualidade em família. Mesmo indo embora no sábado, meu maior presente foi proporcionar ao meu filho momentos de pura alegria e diversão, que ficarão para sempre na nossa memória. Foi, sem dúvida, um Dia das Mães muito especial”, completou.