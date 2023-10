Arthur Aguiar e Jheny Santucci revelam nome do filho

Depois de revelarem o sexo do bebê no chá revelação, o ator e a mãe do seu filho decidem revelar o nome do pequeno herdeiro

Arthur Aguiar e a ex-namorada, Jheny Santucci, movimentaram as minhas fofoqueiras que adoram uma gravidez dos famosos e deixaram elas com a pulga atrás da orelha querendo saber o nome do filho que vai chegar ao mundo. Sem enrolação Arthur contou que o filho vai se chamar Gabriel.

Em um vídeo no Instagram durante a noite ele contou detalhes sobre a escolha do nome do pequeno herdeiro. Vale ressaltar que ele já tem uma filha, fruto do seu relacionamento com Maira Cardi.

“É menino! Vem Gabriel! Nossa, a gente já te ama tanto que você nem faz ideia!!! O significado do seu nome é “Deus enviou” e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou pra nós! Desde que soubemos da sua chegada não tivemos dúvida que você vinha com um propósito grande em nossas vidas!! Que você venha com muita saúde e com a certeza que você já é MUITO amado!! Obrigado a todos que participaram desse momento com a gente e a todos que mesmo de longe estão mandando boas energias pra gente!!”, disse ele.