Após vencer o abandono e a pobreza, Alex Araújo quer transformar vidas com suas palestras

Do lixo à liderança. Essa é, em resumo, a trajetória de Alex Araújo, fundador da 4Life Prime, uma das três maiores empresas do país no segmento de saúde e segurança do trabalho. Abandonado pela mãe com poucas horas de vida, Alex não apenas sobreviveu — ele prosperou. E agora, depois de ter superado todos os obstáculos pessoais e profissionais, seu novo propósito é transformar vidas por meio de palestras inspiradoras e cheias de propósito.

“Eu entendo que minha trajetória tem muito a contribuir com o equilíbrio emocional das pessoas”, afirma Alex. “Quero que elas saibam que podem transformar dores em alegrias, frustrações em foco, e principalmente, negatividade em prosperidade”.

Além de empresário, Alex já atua como mentor e consultor de empresários, levando sua visão estratégica e sua experiência em vendas e gestão para líderes de diferentes setores. Essa vivência prática e profunda também está na base das suas palestras, que buscam motivar não apenas com palavras, mas com exemplos e caminhos concretos.

Com uma carreira marcada por metas audaciosas, desafios constantes e uma ascensão surpreendente, Alex percebeu que suas conversas com os colaboradores da empresa geravam motivação real. “As reuniões que eu fazia com a equipe tinham um impacto direto nos resultados. Vi ali um poder que podia ir além do mundo corporativo”, relata.

E esse poder já começou a ser exercido. Em experiências anteriores como palestrante, Alex emocionou plateias inteiras. “As pessoas choraram, se motivaram, agradeceram. Começaram a olhar a vida de forma mais positiva. Algumas foram promovidas, outras mudaram de emprego. Empresários disseram que passaram a tratar melhor os funcionários — e o faturamento mudou”.

Alex Araújo é fundador da 4Life Prime, uma das três maiores empresas do país no segmento de saúde e segurança do trabalho. (Foto: divulgação)

As palestras de Alex não são sobre o sucesso que ele conquistou, mas sobre o sucesso que cada um pode conquistar. Ele fala diretamente ao trabalhador, ao empresário, ao empreendedor e ao intraempreendedor. Seu objetivo é mostrar que, com foco, pequenas correções de rota e equilíbrio emocional, qualquer um pode alcançar seus objetivos.

“Quero mostrar que, às vezes, as pessoas desistem quando estão a um passo de conquistar tudo o que sempre sonharam. E que manter o equilíbrio emocional é a chave para continuar”, afirma.

Alex também promete abordar temas como gestão, vendas, intraempreendedorismo e estratégias de metas, com uma linguagem prática, acessível e profundamente conectada à realidade de quem está na luta diária por uma vida melhor.

Os planos são ambiciosos: levar essas palestras para todas as regiões do Brasil, passando por capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Mato Grosso e tantas outras. O objetivo é alcançar o maior número possível de pessoas com sua mensagem de superação, foco e prosperidade.

Além das palestras, ele planeja lançar um livro e, futuramente, até um documentário.

“Revolucionei o mercado de saúde ocupacional e agora vou revolucionar o mercado de palestras”, garante ele. “Porque o melhor está dentro de mim — e quero ajudar cada pessoa a encontrar o melhor que existe dentro delas também”.