Após três semanas, Benedito Ruy Barbosa deixa a UTI

O mestre das novelas rurais, Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, deu um respiro de esperança aos fãs nesta quinta-feira (12)! O autor de clássicos como Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra finalmente deixou a UTI do Hcor, em São Paulo, após quase três semanas internado com um quadro de infecção renal crônica.

De acordo com boletim médico, o escritor apresenta melhora constante e agora está em um quarto do hospital, embora a equipe ainda não tenha previsão de alta. “O paciente Benedito Ruy Barbosa evolui positivamente”, informou o comunicado assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa e Cyrilo Emilio Zuccon Mantovani.

Mas a saúde do veterano segue inspirando cuidados. A neta do autor, a atriz Paula Barbosa, revelou recentemente que o avô está “mais fraquinho” e precisando de apoio integral: “Ele segue lúcido, com saúde, mas cansado. Já não pensa mais em trabalhar”, confessou ela ao jornal O Globo.

Depois da morte da esposa, em 2014, Benedito relutou em deixar sua amada fazenda no interior de SP, mas acabou aceitando morar com a família na capital para ter melhor acesso a cuidados médicos. “Ele é teimoso. Se dependesse dele, continuava no campo”, contou Paula.

Enquanto o criador de tantos sucessos descansa, o público torce por sua recuperação completa. Força, mestre!