Após ter sedação retirada, Mingau desperta na UTI

Amores, a cada dia que passa eu fica ainda mais esperançosa com a evolução do quadro clínico do baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, que há algumas semanas foi baleado na cabeça.

No fim da manhã desta quarta-feira (20), o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, divulgou um boletim médico afirmando que após a retirada dos sedativos, o baixista, que mesmo em um quadro estável, ainda segue internado na UTI, teve um despertar com abertura dos olhos, o que á é considerado um ótimo sinal.

“O paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”, informou o hospital.