Após ser exposta por te se envolvido com homem casado, Mc Rebecca aparece nas redes sociais e dá sua versão sobre a situação

Gente, estava aqui na sacada do meu apartamento tomando um chocolate quente belga e comendo uns biscoitinhos amanteigados nesse friozinho, quando recebo um áudio de uma amiga minha que mora em Londres me contando um babado fortíssimo sobre a Mc Rebecca.

Para quem não sabe, a cantora está fazendo um intercâmbio na Europa e acabou se envolvendo numa grande polêmica nesta última quarta-feira (21).

Acontece que a situação veio à tona após a suposta esposa de estrangeiro expor nas redes sociais que a funkeira estava tendo um caso com o seu marido.

Foto: Reprodução/ Instagram

Sem papas na língua, Rebecca segurou o rojão e respondeu com firmeza às acusações. “Fiquei com ele, sim. A princípio, ele era solteiro! Estávamos nos conhecendo desde que cheguei a Londres. Há um mês e meio nos víamos com frequência, e ele nunca deu indícios de que era casado”, afirmou a funkeira, sem fugir da confusão.

Segundo ela, a situação acabou perdendo o controle por conta de mensagens enviadas no Instagram. “Ela fez um verdadeiro circo. Às seis da manhã, meu humor não estava dos melhores, então fui debochada mesmo. Ela conseguiu meu número e me mandou fotos, vídeos, insultos e xingamentos”, contou.

Farta de toda essa exposição e das críticas, a artista mandou um recado direto e sem rodeios: “Gente, o bofe apronta e a mulher quer brigar comigo? Eu sou solteira! Ele é que tem que parar de me mandar mensagem. Falei que minha b* é quente — e nisso, não menti!”, disparou.