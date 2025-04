Após muita polêmica, Cauã Reymond e Bella Campos tem reencontro nas gravações de “Vale Tudo”

Os bastidores da novela Vale Tudo andaram mais quentes que as próprias cenas da trama! Depois de virar o assunto preferido da imprensa de fofoca e colocar a web em chamas, Cauã Reymond e Bella Campos finalmente se reencontraram nos estúdios da Globo nesta quarta-feira (23) para o primeiro dia de gravações após a polêmica. E, pasme: os dois passaram mais de sete horas juntos em clima de “pegação profissional”, gravando cenas com beijos, sexo e muita, mas MUITA intimidade.

A tensão que dominou os corredores da emissora na semana passada foi tão comentada que Paulo Silvestrini, diretor artístico da novela, resolveu intervir pessoalmente. Com todo o jeitinho diplomático, ele reuniu o casal de protagonistas e colocou panos quentes — ou, no caso, câmeras quentes! A estratégia parece ter funcionado, pelo menos diante das lentes.

As cenas, que irão ao ar em cinco capítulos diferentes, marcam o início das armações da dupla Maria de Fátima e César, que promete abalar o clã Roitman com planos ambiciosos e uma mala de dólares “roubada com sucesso”.

Mas… o que realmente rolou?

Tudo começou com a bomba lançada pela revista Veja, que revelou um suposto climão entre Bella e Cauã nos bastidores. O motivo? Um comentário do ator sobre a atuação da colega — e o barraco teria acontecido no estacionamento da emissora, onde ninguém escapa dos olhos atentos da rádio-corredor.

Com o climão instaurado, os boatos só aumentaram e respingaram em todo o elenco. A Globo, por sua vez, segurou o rojão e decidiu que nada de demissões ou afastamentos por enquanto — desde que o clima nas gravações não saia do controle.

Apesar do silêncio absoluto de Cauã até agora — o ator foi procurado desde o dia 15 e continua mudo como uma estátua de cera —, a emissora garante que a situação está sendo conduzida “com maturidade”.

Ou seja: nos bastidores pode ter confusão, mas na frente das câmeras, o show precisa continuar. E com muito close, beijo técnico e uma pitada de tensão dramática. Quem diria que Vale Tudo estaria fazendo jus ao nome… até nos bastidores?