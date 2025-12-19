Após fumar maconha em festival, Wiz Khalifa é condenado a nove meses de prisão na Romênia 

Genteee, estava aqui tomando o meu chazinho da tarde aqui na minha confeitaria favorita de Botafogo e comendo o famoso bolo Matilda com muita calda de chocolate para saciar a minha TPM, quando minha amiga de Santa Teresa me manda alguns áudios comentando sobre o Wiz Khalifa.

Acontece que o rapper norte-americano foi condenado a nove meses de prisão pela Justiça da Romênia após ter fumado um cigarro de maconha durante sua apresentação no festival de música Beach, Please!, realizado em julho de 2024 na cidade costeira de Costinești. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação de Constança nesta sexta-feira (18) é considerada definitiva, de acordo com a lei do país e substituiu uma punição anterior mais leve.

Cameron Jibril Thomaz – nome de batismo do artista – confessou ter consumido a substância durante sua apresentação e a polícia romena encontrou cerca de mais de 18 gramas de cannabis em sua posse. Por causa disso, a Corte o considerou culpado por “posse de drogas perigosas sem direito, para consumo pessoal”, aplicando a pena máxima dentro do espectro possível para esse tipo de crime segundo a legislação romena.

Wiz Khalifa já tinha sido penalizado apenas com multa de aproximadamente R$ 4.600 na moeda local por uma instância inferior da Justiça em abril de 2025. Mas os promotores apelaram da decisão, alegando que o ato ganhou caráter agravado por ter sido realizado diante de um público numeroso, composto majoritariamente por jovens, e em um evento cultural de grande visibilidade.

Na sentença, os juízes ressaltaram que o rapper possuía e consumiu, diante do público, um cigarro artesanal, classificado como ato ostensivo que poderia transmitir “uma mensagem de normalização de condutas ilegais,” e ter “potencial para incentivar o uso de drogas entre jovens,”. Segundo a legislação romena, crimes relacionados à posse de maconha para uso pessoal podem resultar em pena de prisão de três meses a dois anos ou multa, e a sentença agora é considerada final.

Apesar da condenação, Wiz Khalifa não foi preso após o julgamento. O rapper foi julgado à revelia e permanece em liberdade nos Estados Unidos, onde continua se apresentando em shows, inclusive recentemente ao lado do artista Gunna na Califórnia. A aplicação prática da pena ainda depende de possíveis passos legais em relação à extradição.