Após ataque fatal, mistério domina zoológico de João Pessoa ,como o homem conseguiu invadir a área da leoa?

Minha gente… eu mal terminei de passar o rímel da primeira matéria e já estou novamente PERPLEXA, SEM FÔLEGO E TRINCADA DE INDIGNAÇÃO. Porque agora que o choque inicial passou, sobrou a grande pergunta que ninguém ,absolutamente NINGUÉM conseguiu responder:

COMO esse homem entrou na área proibida da leoa?

Sim, porque o zoológico de João Pessoa, a famosa Bica, tem:

placas, grades, barreiras físicas,sinalização de risco

e estrutura de contenção

E ainda assim, minutos antes do ataque, a vítima caminhou até o recinto como se nada o impedisse.

Relatos que circulam nas páginas locais apontam que não houve rompimento estrutural

A falha está

no caminho que o homem fez até o recinto e que ninguém sabe explicar.

O público quer saber, houve falha humana? Algum portão ficou aberto? Alguma porta estava sem tranca? A área restrita é realmente segura? Há câmeras funcionando no local?

E dada a repercussão monstruosa nas redes, o silêncio da administração da Bica virou um problema.

Amor…

Se teve uma coisa que explodiu nas redes, foi isso:

“A leoa não tem culpa!”

Milhares de comentários estão dizendo:

o animal agiu por instinto, não pode ser sacrificado, o erro foi humano, invasão é responsabilidade do visitante ou da estrutura

E que zoológicos internacionais preservam o animal nesses casos