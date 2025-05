Após 3 meses separados, Dado Dolabella e Wanessa Camargo reatam o namoro

Gente,estava aqui mandando mensagem para a minha personal avisando que irei dar uma atrasadinha no nosso treino de hoje, quando recebo um áudio da minha amiga do Cosme Velho que quase me fez engasgar com a crepioca de frango e requeijão.

Acontece que Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente. Após passarem um certo período afastados, eles não só reataram o namoro, como já estão dividindo o mesmo lar. Há cerca de um mês, o cantor voltou a morar na casa da cantora, marcando mais um capítulo na conturbada relação com idas e vindas desde a reconciliação em 2022.

A confirmação da reconciliação aconteceu três meses após o último término do casal que foi anunciado em fevereiro deste ano. Lembrando que foi a própria Wanessa que confirmou a término do relacionamento em entrevista ao Portal Leo Dias, após o show da cantora Shakira, realizado no Rio de Janeiro, na noite de 11 de fevereiro. Na ocasião, a ex-BBB assistiu a apresentação sem a presença de Dado, ao lado de amigos.

“É isso, sim, mas ninguém está pronto para saber ainda”, afirmou a artista, referindo-se ao fim do relacionamento. Segundo Wanessa, a decisão de se separar havia sido tomada apenas entre os dois, sem o conhecimento da família e dos filhos. “Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, disse ela na entrevista.

Esse foi o segundo término do casal que haviam reatado o romance após um intervalo de 18 anos. Wanessa e Dado voltaram a namorar em meados de 2022, depois de um longo período afastados. Desde então, o relacionamento tem passado por altos e baixos, incluindo um breve rompimento após a saída da cantora do “Big Brother Brasil 24”.

Agora, voltando a viver sob o mesmo teto, Wanessa e Dado voltam a alimentar a curiosidade do público sobre a atual situação de seu relacionamento.