Any Awada, acompanhante de Neymar, vive em cela precária e denuncia abandono em cadeia; veja imagens

Gente, estava fazendo minha skincare matinal com cremes caríssimos. Eis que o grupo das fofoqueiras do Rio, silencioso há segundos, começa a disparar mensagens freneticamente. Amores, quando isso acontece, é sinal de altos baphos… e como previsto, realmente foi uma bomba: imagens de uma acompanhante de luxo em uma cela precária. Meu bem, essa experiência é, no mínimo, traumática…

Apontada como suspeita em um esquema ilegal que envolvia a comercialização de cosméticos falsificados, Nayara Macedo, conhecida como Any Awada, está presa desde a última quinta-feira (22) em uma cela com condições precárias na cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo.

Ao lado de três detentas, Any encara o descaso público na prisão (Imagens cedidas ao Metrópoles)

A pedido da jovem, o escritório Blaustein Mello & Ramalho, que atua em sua defesa, registrou imagens exclusivas das condições precárias das celas e do ambiente onde ela está detida. O material foi enviado ao portal Metrópoles como forma de denúncia.

Na cadeia pública onde está presa, Any Awada divide a cela com outras três detentas, incluindo uma gestante de oito meses. Além da falta de estrutura, ela e as companheiras relatam a presença de ratos e baratas, ausência de água corrente e até mesmo de uma pia no local para colaborar com a higiene do local.

A cadeia pública onde a acompanhante de luxo está presa fica em Itaquaquecetuba (Imagens cedidas ao Metrópoles)

Por meio da denúncia ao portal, os advogados da acompanhante de luxo desejam garantir os direitos básicos e humanitários à jovem.