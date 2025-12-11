Antonio Fagundes finalmente acerta com a Globo volta as novelas em ‘Quem Ama Cuida’

Antonio Fagundes está oficialmente de volta ao núcleo artístico da Globo. Após tratativas que haviam sido dadas como encerradas, a emissora voltou à mesa de negociações com uma nova oferta, e o veterano não só aceitou como já confirmou presença em Quem Ama Cuida, próxima novela das 9 escrita por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto.

O ator esteve em negociações com a emissora e inicialmente havia recusado a participação, mas agora chegaram a um acordo.

O acordo também inclui a participação do ator em um filme dos Estúdios Globo, atualmente em fase inicial de desenvolvimento, marcando sua volta em grande estilo ao grupo. Fagundes celebrou o momento especial com entusiasmo. “Estou muito feliz com esse reencontro. Que prazer estar de volta para novos projetos”, afirmou o artista, reforçando o clima de festa nos bastidores.

Antônio Fagundes pôde ser visto esse ano nas reprises de ‘Terra Nostra’, ‘A Viagem’ e ‘Rainha da Sucata’.

Na novela, Fagundes viverá Artur, figura-chave para desencadear um turbilhão familiar logo nos primeiros capítulos. Exausto de carregar financeiramente os irmãos Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (ainda não escalado), o empresário decide dar uma guinada inesperada em sua vida. Para assegurar que seu patrimônio seja destinado a quem realmente deseja, ele formalizará união com Pilar, deixando claro que a verdadeira beneficiada será Adriana, fisioterapeuta interpretada por Leticia Colin, que ficará com toda a herança quando ele morrer.