Anitta não nega vontade de ser mãe, mas joga para o universo: “Estarei pronta”

Anitta não deixou de falar sobre a maternidade no podcast “On Purpose with Jay Shetty”. A cantora jogou para o universo e disse que se for a vontade dele, assim acontecerá. A cantora ainda diz que estará pronta para receber as coisas que o universo trazer a ela.

“Acho que quando você se comunica com o universo, dá certo. Eu falo para o universo que quando achar que for o momento, para mandar a pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos meus filhos, aí eu estarei pronta. Mas preciso que o universo me diga. Eu escrevo muito o que eu quero de acordo com os ciclos lunares” afirmou.

Ela ainda contou que a decisão de deixar de usar métodos anticoncepcionais com hormônios acabou mudando positivamente outros aspectos de sua vida, mas principalmente sua saúde. “Eu comecei a abraçar uma vida mais saudável e natural, inclusive na alimentação, quando tentei ser vegana em vários momentos. Consegui por dois anos e foi muito bom. Espero conseguir de novo em breve. Acho que se todo mundo cortar pelo menos 30% da alimentação derivada de animais, seria tão bom para o mundo e para nossa energia”, defendeu a cantora.