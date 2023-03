Anitta demonstra apoio a Lexa: “A amiga que mete a colher”

A cantora fez questão de garantir que a amiga vá se divertir em seu aniversário, mesmo após se decepcionar com Guimê no BBB.

Gente, amizade boa é assim, que não está presente só nas horas boas, mas que também dá apoio nas horas mais difíceis. Após Lexa ter se decepcionado com as atitudes de Guimê na noite de ontem (15), com a chegada de Dania Méndez na casa do BBB, a cantora Anitta utilizou o twitter para mostrar que a amiga não está sozinha.

Mostrando o print de uma conversa no Whatsapp, a dona do hit Envolver pede que uma funcionária confirme a presença de Lexa em seu aniversário e que a mesma providencie tudo o que for necessário.

No Twitte, a cantora afirma que com ela não existe esse papo de “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, que ela é a amiga metia e sempre meterá a colher.

“Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me ferro…. hoje em dia continuo sendo a mesma amiga”, garantiu Anitta.

Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo…. hoje em dia continuo sendo a mesma amiga pic.twitter.com/JP0UQsUq80 — Anitta (@Anitta) March 16, 2023