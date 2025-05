Angélica fala sobre riscos das redes sociais na criação dos filhos no podcast MaterniDelas: “Até o quarto é perigoso”

Amores, soube que a minha queridíssima Angélica iria participar de mais um podcast baphônico, e já separei meus chips de batata-doce para acompanhar a conversa riquíssima sobre os desafios da maternidade em minha smart tv de 98 polegadas. E, gente, amei que a diva não titubeou uma vez sequer em responder as perguntinhas.

Bem, acontece que, na noite de sexta-feira (9), o podcast MaterniDelas, comandado por Cláudia Raia e Tata Estaniecki, recebeu a apresentadora Angélica em um bate-papo reflexivo sobre ser mãe de adolescentes na era das redes sociais.

Conhecida por preservar a privacidade dos três filhos, Joaquim, Benício e Eva, a artista alertou os pais sobre os perigos das conexões digitais, de adolescentes, sem a supervisão.

“Com filhos adolescentes é você estar atento. ‘Ah, é uma super mãe!’. É uma mãe atenta. É uma mãe que está olhando. Porque você falar que trazer foto para as redes sociais sendo uma super mãe é uma coisa”, iniciou.

E acrescentou os seguintes questionamentos para reforçar seu ponto de vista sobre manter os filhos longe dos holofotes: “Você realmente sabe o que está acontecendo com o seu filho? Você realmente sabe do que ele está gostando? Dos amigos dele, você sabe?”

Em relação à era digital, Angélica finalizou destacando que, com as redes sociais, a exposição dos filhos pode acontecer em qualquer lugar, inclusive em cliques ou comentários realizados dentro de casa.

“Dá trabalho. Hoje tem rede social, você sabe com quem ele está? Não é mais aquela coisa ‘sai da rua, a rua é perigosa’. Agora é ‘sai do quarto, o quarto é perigoso’. Se você for um pai ou uma mãe atentos, você pode dar uma escorregada uma vez ou outra. Mas o amor e a atenção estão ali, você está aí!”, completou.