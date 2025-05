Angélica abre o jogo sobre filhos e internet em novo episódio do ‘Pé no Sofá Podcast’

Amores, em meio as tretas adolescentes que envolveram o filho do meio de minha íntima Angélica, a diva participou de um podcast babadeiro — gravado previamente, antes da polêmica — onde comentou de tudo um pouco sobre a maternidade. Gente, quando o episódio foi disponibilizado, liguei minha smart tv de 98 polegadas, abri meu espumante e degustei minha tábua de frios enquanto assistia.

Bem, acontece que, na última quinta-feira (8), o novo episódio do ‘Pé no Sofá Podcast’, comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, recebeu a cantora e apresentadora Angélica, que comentou sobre maternidade, amizade entre mães e filhos, criação dos filhos em meio a um mundo digitalizado e as transformações geracionais.

Durante o bate-papo descontraído, a intérprete da icônica ‘Vou de Táxi’ reforçou a importância de impor limitações no uso de telas dos filhos.

”Eu acho que a gente tem que segurar o máximo que der, cada vez mais hoje com as redes sociais, com tudo que a gente tá vendo que tá acontecendo aí no mundo e como a coisa tá indo acelerada”, confessou.

Angélica também alertou que a pressão social para que os filhos estejam sempre conectados é um dos principais motivos que levam muitos pais a cederem ao uso excessivo das telas.

“Eu acho que quanto mais os pais de crianças pequenas que estão ouvindo, puderem segurar essa coisa de celular e rede social e tela… segura. ‘Ah, mas mãe…’ aquela frase que também a gente fala muito, né? ‘Ah, mas todo mundo tem’. ‘Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso’. Eu não fiz isso. Eu acho que tem que ser feito”, revelou.

A artista destacou ainda, a diferença do uso de telas entre o filho mais velho, Joaquim, que não teve muito contato com a conexão da internet durante a infância, e a caçula, Eva.

“Eu fiz dentro de um limite ali que eu achei ‘ah, tudo bem’… e hoje eu vejo a diferença do Joaquim com relação à tela (…) Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é tela, do que ela [Eva].”

E completou: “Não é culpa dela, isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós”, finalizou.