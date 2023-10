Ana Paula Renault expõe traição: “Meu namorado tem esposa”

A influenciadora e jornalista abriu seu coração e contudo detalhes sobre a situação ao descobrir que seu parceiro é casado

Meu Deus, me colore que eu estou bege. Ana Paula Renault deu detalhes sobre sua vida pessoal que dividia com seu parceiro e não deixou de fazer uma relato nas redes para contar que ele vivia com outra pessoa. A traição veio à tona por meio de um relato pessoal e a Ana chegou a confirmar que ele era casado.

“Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias. Resolvi vir expor essa minha situação para vocês depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição”, começou a ex-BBB.

“Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante”, desabafou.