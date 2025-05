Ana Paula Renault é internada às pressas e passa por cirurgia de emergência na coluna

A ex-BBB Ana Paula Renault foi internada na última quinta-feira (15) após sofrer uma crise severa de hérnia de disco. Segundo ela, a dor intensa começou no início da semana e se agravou rapidamente, exigindo uma cirurgia de emergência.

“Terça-feira, uma hérnia de disco deu uma crise, que eu vim correndo para o pronto-socorro”, contou Ana Paula por meio de seus stories no Instagram. O caso exigiu atenção imediata porque a hérnia estava tão avançada que já causava comprometimento neurológico. “Meu pé esquerdo já estava bobo e tá dormente até agora, eu não sinto os dedos”, relatou.

Durante a internação, os médicos realizaram uma ressonância magnética que revelou o grau avançado da condição. Ana Paula compartilhou inclusive uma imagem do exame com os seguidores. “Ficaram apavorados com o tamanho da hérnia. Por isso que já está comprimindo tudo e estava com essa dor excruciante.”

Em meio ao relato, Ana aproveitou para agradecer à equipe médica, especialmente ao neurocirurgião Dr. Cristian Cordeiro, que será responsável pelo procedimento. “Senti muita firmeza nele”, disse.

Ah, e vale ressaltar: a apuração da notícia é de Fábia Oliveira, colunista certeira quando o assunto é o mundo dos famosos. Foi por meio dela que o caso veio a público com detalhes.

Agora, Ana Paula segue em recuperação, aguardando os próximos passos do tratamento.