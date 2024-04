Ana Paula ganha processo contra Sikêra Jr.: “Homofóbico”

Ana Paula Renault comemorou a vitória do processo contra Sikêra Jr. O apresentador travou uma batalha na justiça contra a apresentadora ao informar que foi vítima de danos morais. O jornalista chegou a ressaltar que as ofensas foram publicadas em redes sociais e programas de televisão.

Em 2021, Ana Paula Renault participou do quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, do Programa Raul Gil, no SBT, e informou que não abaixaria a cabeça para Sikêra Jr. por conta das opiniões polêmicas e matérias sensacionalistas exibidas no extinto Alerta Nacional.

“O Sikêra Júnior me processou e perdeu. Em 2021, eu participei do quadro Tirando o Chapéu no Programa do Raul Gil, em que eu pegava os chapéus com os nomes e eu dizia se tirava ou não para aquela pessoa. Ao sair o nome do Sikêra Júnior, eu disse que não tirava o chapéu para ele por conta de suas diversas falas, problemáticas, insultos da comunidade LGBTQIAPN+. Um tempo antes, ele chegou a dizer que eles eram uma raça desgraçada. Eu não poderia tirar o chapéu para alguém que fala uma atrocidade dessa. Eu critiquei o Sikêra por tentar inferiorizar e marginalizar ainda mais a comunidade e é um grande desserviço, principalmente por ser uma pessoa pública e que tinha grande audiência. As palavras geram atitudes e todos que têm espaço público na TV devem ter responsabilidade pelo que dizem, sobretudo no nosso país, no Brasil, em que as pessoas homoafetivas são constantemente violentadas e mortas”, disparou.

Ela ainda completa: “E como tentativa de me calar e amedrontar também as outras pessoas que criticavam o Sikêra, ele entrou com um processo contra mim, pedindo uma indenização por danos morais de R$ 44 mil. Gente, um processo sem fundamento nenhum. O que ele fez é uma violência jurídica e uma manipulação do judiciário como forma de silenciar e perseguir os opositores. Logo ele, que faz parte daquele grupo de pretensos defensores da liberdade de expressão. Vocês sabem bem do que eu estou falando”, acrescentou.

Renault finaliza: “Felizmente, a justiça foi feita e ele perdeu o processo em primeira instância. Ainda cabe recurso. Mas será que o Sikêra terá coragem de se expor a duas derrotas? Não adianta me perseguir, não adianta tentar me intimidar com o processo, pois eu não vou me calar. Inclusive, estou até hoje esperando o processo que o Nicolas Ferreira disse que entraria contra mim, depois de eu questionar publicamente pela falta de decoro parlamentar ao cometer o crime de transfobia em discurso no plenário da Câmara dos Deputados. Enfim, Sikêra Júnior tentou usar o processo judicial para me intimidar, mas agora ele tem a resposta que merece com essa derrota. Gente, está liberado chamar homofóbico de homofóbico. E eu tenho que agradecer muito o meu advogado, o doutor Roberto Montanari, que sem ele me dando, não só apoio jurídico, mas também emocional durante todo esse processo, eu não sei o que seria de mim. É isso, então dá nome a esses crimes, chamar o homofóbico de homofóbico, racista, de racista, machista, de machista e só dessa forma que a gente vai conseguir transformar o mundo que a gente vive num lugar melhor e mais seguro para todos vivermos”, concluiu.