Ana Hickmann e Rommanel celebram “Elixir”: cápsula de fim de ano com elegância e glamour em edição limitada

A Rommanel, em parceria criativa com a apresentadora e empresária Ana Hickmann, anuncia o lançamento da cápsula Elixir, que chega ao mercado no dia 2 de dezembro. A coleção celebra o espírito das grandes celebrações de fim de ano, traduzindo o brilho desse período em joias com estética leve, feminina e contemporânea, criadas em edição limitada.

A cápsula tem como protagonista a paleta rubi-cereja — tom intenso que remete à potência do momento — equilibrada com pontos de delicadeza em nuances de rosa claro e água-marinha, presentes em detalhes de lapidação e cristais sintéticos, trazendo frescor e contraste à seleção. Todas as peças contam com banho de ouro 18K, reforçando o DNA de sofisticação acessível que tornou a marca referência nacional no segmento.

Entre os destaques do portfólio, estão:

• Anel solitário quadrado (R$ 425)

• Brinco solitário quadrado (R$ 455)

• Gargantilha ajustável gota (R$ 399)

• Mix de anéis multifomas (R$ 489)

• Corrente cadeado quadrado (R$ 399)

• Pulseira rubi quadrada (R$ 419)

• Bracelete água‑marinha quadrado (R$ 419)

Ana Hickmann e Rommanel lançam “Elixir”, cápsula de joias folheadas a ouro 18K com foco nas celebrações de fim de ano. Foto: divulgação

A apresentação visual da coleção também reforça a narrativa: formas orgânicas e linhas limpas encontram lapidações suaves, convidando a consumidora a vivenciar a transição do ano com joias que funcionam tanto como statement quanto como pontos de luz para composições versáteis — do encontro íntimo à vitrine digital.

“Elixir” marca a chegada de mais uma parceria bem sucedida entre Rommanel e Ana Hickmann, unindo a estética das grandes ocasiões a peças de ouro 18K reconhecida nacionalmente.

Vem aí, um novo capítulo da marca na temporada mais simbólica do varejo, ressaltando presença, sofisticação e a força da parceria que atravessa o tempo.