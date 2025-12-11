Ana Castela surge com conjuntivite e assusta fãs: “O olho tá meio feio, viu?”

Meu amor, se tem coisa que derruba até a mais bruta das brutas é um olho inflamado. E Ana Castela, a própria imperatriz do chapéu, apareceu nas redes sociais com o olhar tão inchado que até levei um susto e quase chamei um oftalmo só de solidariedade.

A cantora revelou que foi diagnosticada com conjuntivite, aquele clássico pesadelo que chega sem convite e já se instala com mala, chateação e colírio. O anúncio veio depois que os fãs notaram um inchaço escandaloso na região dos olhos, durante um bate-papo despretensioso que virou boletim médico ao vivo.

A Boiadeira, sempre sincera como quem fala olhando no horizonte, explicou que já está tratando:

“Eu já fui comprar colírio, vou passar, vou tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Tá meio feio. Agora deu uma diminuída, tá? Mas estava mais feio.”

Ana Castela surgiu com um inchaço na região dos olhos e gerou preocupação entre os fãs. Foto: reprodução/Instagram

Ou seja, minha filha, se ela está dizendo que estava “mais feio”, imagina o desespero. Porque ali não é qualquer pessoa, é a dona dos streams, a rainha do agro-pop. Se o olho dela lacrimeja, o fandom inteiro chora junto.

E, claro, que fiquei atenta. Porque se tem algo que a gente não tolera é estrela trabalhando mais que a própria agenda. E Ana Castela veio de evento, prêmio, red carpet, palco, luz, câmera e plantação de hit. Uma hora o corpo fala: “Chega, meu anjo.”

Mas a boa notícia é que a recuperação já começou. Ela está medicada, calma e fazendo aquele charme discreto de quem sabe que mesmo inchada continua bonita. O rosto da Boiadeira pode ter amanhecido sensível, mas o carisma dela segue intacto.

No fim, a patroa agradeceu as mensagens e pediu paz.