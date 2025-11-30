Amstel entrega a campanha do ano e coloca Brasil x Argentina no mesmo grito: publicidade vibra com lançamento histórico da Libertadores 2025

Minha gente, o mercado publicitário acordou em festa! A Amstel lançou ontem a campanha “O Grito Libertador” e simplesmente parou o continente. Uma celebração do empate histórico entre Brasil e Argentina: 25 títulos cada um na Libertadores. E a marca transformou isso numa obra visual cheia de humor, samba, resenha e latinha viajando por tubulação. Eu, estou eletrizada.

O filme se passa num prédio em construção em Buenos Aires. Trabalhadores argentinos de um lado, brasileiros do outro. A locutora anuncia a final da Libertadores e, de repente, um barulho misterioso surge pelos canos. Os hermanos procuram a origem, os brasileiros se divertem, e eu segurei a peruca do impacto. Até que uma lata de Amstel gelada é cuspida da tubulação, como se fosse enviada pelos deuses do futebol. Logo depois, o grito ecoa: “25 títulos!”. Eu estremeci como se estivesse vendo gol no último minuto.

A campanha celebra o que nos separa e o que nos une, segundo João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil. E isso ficou claro: rivalidade com leveza, cultura com humor, futebol com identidade latino-americana.

João Victor Guedes – Diretor de Marketing da Amstel I Foto; Divulgação

A diretora executiva de criação, Isabella Pipitone, resumiu perfeitamente o espírito: “De forma criativa e 100% baseada em pedidos da comunidade, Amstel trouxe para a narrativa da marca uma das partes mais gostosas do futebol: a resenha. E melhor, juntando o Brasil num só grito… um só time vai ganhar esse título em 2025, mas o Brasil inteiro empatou, finalmente, com os hermanos!”.

Isabella Pipitone -Diretora Executiva de criação na Live The Agency I Foto: Divulgação

Desde ontem, publicitários comemoram, influenciadores replicam, internautas vibram e a audiência abraçou a campanha. A propaganda voltou a ser pop, divertida, celebrada e comentada.

esta campanha não é só publicidade. É acontecimento cultural. É festa continental. É resenha com samba. E eu digo: a Amstel venceu antes mesmo de a bola rolar.