Amora Mautner é afastada de novela das 18h antes mesmo de sua estreia

Climão nos Estúdios Globo! Amora Mautner, diretora artística da próxima novela das 18h, Êta Mundo Melhor, será afastada do projeto a partir da segunda quinzena de junho. A decisão vem após crescentes críticas de bastidores, que apontam a diretora por supostos desentendimentos com atores novatos e membros da equipe técnica, especialmente cenógrafos.

Na tentativa de apaziguar os ânimos, Amora até reuniu a equipe na última sexta-feira (16), entregou flores e pediu desculpas publicamente, em um gesto simbólico de reconciliação. Mas, ao que tudo indica, o clima já não era mais favorável à permanência dela.

Segundo fontes próximas à produção, a alta cúpula da teledramaturgia global decidiu que Amora deixa o comando da novela antes mesmo da estreia, prevista para o final de junho. Com isso, a Globo tenta demonstrar apoio aos profissionais e encerrar de vez a tensão nos bastidores.

Mas calma: Amora não está cancelada. Pelo contrário, ela continua bem cotada dentro da emissora e já é considerada favorita para dirigir a novela das 21h de Walcyr Carrasco, prevista para 2026.

Enquanto isso, a equipe de Êta Mundo Melhor estaria comemorando discretamente a saída da diretora. Internamente, já se fala em um “renascimento do clima no set”, com mais leveza e colaboração no ar.

Procurada, a TV Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o afastamento.