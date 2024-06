Amigos de Karina Bacchi afirmam que ela está prestes a sair do Brasil

Amigos íntimos da empresária Karina Bacchi, afirmam que ela está com suas mudanças todas prontas para ir embora do país brevemente. Ela enfrenta seu ex-marido na justiça em prol da paternidade de seu filho Enrico. Mesmo ela tendo gerado a criança por fertilização in vitro, Amaury Nunes, se considerava pai de Enrico, de 6 anos, e busca esse reconhecimento por meio da justiça.

A mudança da atriz está bem próxima, ela já está quase entregando a chave para o dono da casa de onde vai se mudar.

Vale ressaltar que, ao realizar essa mudança, Bacchi irá para um condomínio luxuoso, onde será vizinha de ninguém menos que a musa do sertanejo, a cantora Simone Mendes