Amigo de Zé Felipe afirma que a separação partiu da Virgínia: “Tô sabendo de tudo”

Amores, aproveitando que estava em casa, dei uma de chef e preparei um almoço fit de risoto de quinoa com cogumelos gratinados. Eis que uma amiga me liga desesperada para contar a versão de um amigo de Zé Felipe sobre o fim do casamento com a maior influencer do país…

Acontece que, na quarta-feira (25), o Podcats entrevistou Maumau, amigo pessoal de Zé Felipe, que revelou que o fim do casamento entre o cantor e Virgínia não foi uma decisão do casal, mas sim da influencer. Durante a transmissão ao vivo do episódio, o criador de conteúdo Gordão da XJ também participou do bate-papo.

O relacionamento do casal durou cinco anos, onde tiveram três filhos (Reprodução/Instagram)

Segundo Maumau, a dona da WePink cometeu um grave erro ao abrir mão de um homem exemplar: “Papo reto. Virgínia perdeu um homem de valor. Vacilou”, desabafou.

Durante a conversa, Mari Menezes perguntou se a decisão de terminar o casamento foi tomada em comum acordo pelo casal. Sem entrar em detalhes, Maumau afirmou que o término partiu de Virgínia, que vivia um momento de desgaste na relação.

“Não [foi em comum acordo]. Sou amigo do cara, entendeu? Tô sabendo de tudo, mas não posso entrar nessa polêmica”, concluiu.

Gente, isso explica o rosto tristonho do Zé no vídeo sobre a separação… amores, o que será que houve para a influencer tomar essa decisão radical?! Eis a questão…