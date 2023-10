Amigo de Rico revela suposto motivo do fim de seu relacionamento: “ Já roubou o que tinha pra roubar”

O amigo do ex-Fazenda ameaça expor prints de tudo o que sabe e revela que, além de ser roubado, o influenciador também foi corno.

Minha gente, há pouco contei para vocês sobre o sim do relacionamento do influenciador Rico Melquiades com Matheus Freire. Após o anúncio, diversos comentários sobre o assunto foram feitos, porém, nenhum chamou mais a atenção do que o do Bruno Ribeiro, um dos melhores amigos do ex-Fazenda, que revelou o suposto motivo do término.

“Motivo do término: porque ele já roubou o que tinha pra roubar. Pronto, falei”, iniciou Bruno, que continuou: “E digo mais, tenho todas as conversas do ex dele falando comigo, que ele vive procurando o ex. Toma vergonha na sua cara… Rico fechou contrato milionário porque você era um pé rapado. Aí quer pagar de santo. Se você continuar mentindo eu conto tudo”.

E não parou por aí, ameaçando expor os prints de tudo o que sabe, além de revelar que Rico foi corno, Bruno enfrenta Matheus e pede para que ele o processe.

“Agora vá lá me processar que tenho prints de contratantes que você cobrava dele um valor X e segurava o resto! Se quiser posto aqui”, ameaçou o amigo do ex-Fazenda, que ainda revelou: “Sem contar das gaia que botou também, Então se você continuar cagando de santo vou pros stories e mostro tudo”.