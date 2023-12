Amigo de Neymar, Cristian Bell estará no BBB 24 de acordo com jornalista

O influenciador baiano está cotado para o elenco da nova edição do reality da Rede Globo.

Genteeeeeee, um dos bests do craque Neymar Jr. estará no BBB24. E eu estou falando do influenciador baiano Cristian Bell, e é um dos nomes confirmados para integrar o elenco da nova edição do reality da Rede Globo e foi publicado por jornalista Fábio Oliveira no início da tarde desta sexta-feira (15), mas ainda não foi confirmado pela produção do programa.

Conhecido pelos vídeos de humor nas redes sociais, Bell tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Apesar da fama online, usuários das redes sociais questionaram se ele seria “camarote” ou “pipoca”, divisão feita pelo reality para categorizar celebridades e pessoas anônimas, respectivamente.

Além de influenciador, o possível confinado é conhecido por compor sucessos de cantores como Tarcísio do Acordeon, Xand Avião, Nattan, Léo Santana, Rogerinho e Wesley Safadão. A primeira música que escreveu foi “Quando seu namorado for eu”, cantada por Kevi Jonny, em 2020.