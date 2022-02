Amada pelos colegas de confinamento, música de Naiara Azevedo toca e os emociona

A cantora dos cinquenta reais ainda está presente no coração dos brothers e sisters

Ah gente, por mais que o clima seja marasmo, mas a amizade e respeito entre os brothers é muito bonito. Durante a festa de sexta-feira, (11), a música “Triscou já foi”, de Naiara Azevedo, eliminada na última terça-feira, (8), começou a tocar e arrancou lágrimas de saudades dos participantes.

A cantora comentou sobre em seu Instagram (@naiaraazevedo), repostando a noticia de portais de fofoca na rede social e escreveu: “E eu chorei muito aqui. Saudades!”

Lina e Jessilane se abraçaram, emocionadas, e a atriz gritou: “NAIARAAAAAA”. Ambas estão com muitas saudades da “comadre” como a chamavam. Quem também se emocionou foi Tiago Abravanel, amigo da cantora somente do lado de fora do confinamento, convenhamos. E eles ainda fizeram a coreografia da música, e eu arrepiei, foi lindo!

Os brothers e sisters celebrando @Naiarazevedo! Assim as comadres choram e a adm tmb 🥲 Ela marcou muito ❤️ pic.twitter.com/549UQRvKm0 — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) February 12, 2022

A cantora comentou sobre em seu Instagram (@naiaraazevedo), repostando a noticia de portais de fofoca na rede social e escreveu: “E eu chorei muito aqui. Saudades!” e “E meu coração está como?!?!” e emojis de explosão. Que fofo né?