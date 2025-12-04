Allisson Rodrigues, o Comendador Sertanejo Agro, recebe Troféu Influência no Copacabana Palace

A 4ª edição do Troféu Influência da ABRID no Copacabana Palace reuniu artistas, criadores e representantes do agro em uma noite dedicada a destacar nomes que movimentaram as redes em 2025. Entre os homenageados, Allisson Rodrigues, conhecido como o Comendador Sertanejo Agro, foi um dos principais destaques da cerimônia.

Natural de Franca (SP) e atualmente morando em São Paulo, ele recebeu o reconhecimento de Influência Digital 2025. Allisson também encerrou o evento com um show, apresentando faixas do seu novo DVD “Algodão”, lançado recentemente em todas as plataformas digitais.

O Comendador Sertanejo Agro conquistou o país com o hit “Regaton”, tema da novela “Carinha de Anjo” (SBT). Foto: divulgação

Roberta Miranda que também esteve presente e foi homenageada como Comendadora Dama Rosa JK com o título “Rainha do Sertanejo”, madrinha do Allisson e tem sua participação em uma de suas obras gravadas pelo artista.

A produção audiovisual foi gravada em Campo Verde (MT) e reforça a proposta do artista de unir elementos do sertanejo tradicional com referências do universo agro. A presença de representantes do Mato Grosso, que vieram em peso para acompanhar o cantor, reforçou o vínculo do artista no universo agro.

O cantor é reconhecido por unir elementos do sertanejo tradicional com referências do universo agro em sua música. Foto: divulgação

Quem é Allisson Rodrigues?

A chance de aparecer, a nível nacional, aconteceu com o hit “Regaton”, que estourou em todo o país. A canção foi composta especialmente para a trilha sonora da novela “Carinha de Anjo”, do SBT, a pedido de Arnaldo Saccomani. O exigente produtor musical ficou impressionado com a performance de Allisson Rodrigues.

Allisson Rodrigues acumula cinco álbuns e parcerias de destaque com Eduardo Costa e Fernando & Sorocaba. Foto: divulgação

Contabilizando cinco álbuns gravados e lançando seu primeiro DVD, Allisson Rodrigues tem viajado pelo Brasil afora, conquistando o apoio de grandes nomes já consagrados no mercado. Nos palcos, guarda com carinho parcerias com Eduardo Costa, Fernando & Sorocaba, Maria Cecília & Rodolfo, entre outros. Mas o grande combustível para sua ascensão é a resposta positiva do público, que já enxerga nele um dos novos e definitivos representantes do gênero.