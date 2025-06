Alexandre Frota reage à tentativa de cassação: “Querem me calar porque trabalho demais!”

Amoooores, um babado político ferveu Cotia, em São Paulo! Alexandre Frota, vereador e ex-ator polêmico, soltou o verbo nas redes sociais nesta quinta-feira (12/6) após o CREMESP pedir oficialmente a cassação de seu mandato. O motivo? Alegações de quebra de decoro e abuso de poder em fiscalizações nas unidades de saúde do município.

Mas Frota não deixou barato e respondeu com um verdadeiro textão no Instagram: “Fiscalizar, denunciar, trabalhar para o povo aqui em Cotia virou crime. Um grupo político da cidade… estão tramando de maneira covarde a minha cassação… uma aberração jurídica, uma tentativa de me calar”, disparou ele, sem economizar nas farpas.

O vereador garantiu que o povo de Cotia está ao lado dele e não economizou no deboche ao afirmar que o crime ali é justamente… trabalhar: “Eu não cometi nenhum crime, aliás, o crime aqui é trabalhar”.

E o recado final veio com ameaças de causar ainda mais: “Caso eu seja cassado eu não vou parar de trabalhar pros pobres… Só que se eu for cassado aí eu vou tá solto na pista e cheio de vontade. Querem audiência? Vamos pro Jornal Nacional”.

Vixe! Será que essa novela política ainda vai render outros capítulos? Fiquemos de olho!