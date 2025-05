Alagamentos provocam atraso no show de Beyoncé e web reage com memes

Amores, ao terminar meus alongamentos babadeiros no pilates, vi que uma amiga de Chicago havia me enviado mensagens sobre um show — quase aquático — que uma diva pop realizou em um estádio de última geração. Gente, nem as popstars são imunes a perrengues como esses…

Acontece que, na noite da última quinta-feira (15), a apresentação da cantora Beyoncé precisou ser atrasada por algumas horas devido a um temporal que atingiu o Soldier Field, em Chicago. Durante o mau tempo, o local, que recebeu a turnê ‘Cowboy Carter’, teve que ser evacuado.

Foto: Reprodução

Com a tempestade intensa e os alagamentos dentro do estádio, os fãs da diva pop foram direcionados a um abrigo, dentro do próprio Soldier Field.

Inicialmente, o show de Beyoncé estava previsto para iniciar às 19h (horário local), porém, com o mau tempo, a performance foi realizada somente às 22h20.

Na web, os internautas compartilharam memes criativos sobre o temporal que atrasou o show da ídola pop.

Foto: Reprodução

“beyhive [fãs da cantora] em Chicago, esperando a Beyoncé entrar no palco hoje à noite”, escreveu Will.

Foto: Reprodução

“Beyoncé chegando em Chicago para se apresentar em sua turnê”, comentou uma fanpage da cantora.

“Este é literalmente o pior dia para ver Beyoncé em Chicago!!! WOW!!!!”, disse Terrel Johnson.